شاهد .. مفاجأة صادمة وغير متوقعة.. الفنان فريد شوقي كان يلبس باروكة طوال مسيرته الفنية.. صورة له وهو أصلع بدونها صدمت الكل ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة وغير متوقعة.. الفنان فريد شوقي كان يلبس باروكة طوال مسيرته الفنية.. صورة له وهو أصلع بدونها صدمت الكل ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعتاد بعض الفنانين على الظهور بالشعر المستعار أو الباروكة؛ حرصاً منهم على مظهرهم أمام الجمهور، ولرغبتهم في الظهور بأجمل صورة أمام عشاقهم.

فالجمهور يحب أن يرى نجمه المفضل دائماً بصورة مميزة، وبعض هؤلاء النجوم ربما تتفاجأ عندما تعلم أنهم لا يخرجون من دون "الباروكة"، وأنها جزء لا يتجزأ من مظهرهم الخارجي، حتى أن عدداً كبيراً من الجمهور ليس لديه علم أن هؤلاء النجوم ارتدوا الباروكة نظراً لظهورهم المستمر بها في كل أعمالهم الفنية، إلا أنه بالعودة إلى بدايتهم الفنية أو أعمالهم القديمة، ستتأكد أن ما يظهرون به الآن هو مجرد شعر مستعار.

كان من أبرز هؤلاء النجم فريد شوقي، حيث أشعلت صورة نادرة له جدلاً على مواقع التواصل حيث يظهر فيها بدون باروكة.

واشتهر النجم الراحل بارتداء "باروكة" في أعماله الفنية خاصة مع سطوع نجمه ومنحه أدوار بطولة مطلقة.

ويعتبر الفنان الكبير فريد شوقي من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية، فقد حققت أعماله نجاحا كبيرا كما لقبه الجمهور عدة ألقاب منها: "وحش الشاشة"، و"الملك".

كما دخلت مجموعة من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية منها: "جعلوني مجرما، رصيف نمرة 5، باب الحديد، الفتوة، صراع في الوداي" وغيرها.