شاهد .. هيفاء وهبي تزلزل الانترنت بإطلالة مغرية وبنطال جينز ضيق.. والجمهور مصدوم !! (صور)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

دأبت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مؤخراً بشكل مكثف على نشر صور من جلسات تصوير جديدة لها بأزياء مختلفة ويجمعها عنوان عريض، هو شهر رمضان المبارك. فظهرت هيفا بعباءات بألوان وأشكل مختلفة وقفطان،/ واختارت اليوم إطلالة كاجوال بسيطة فاعتمدت الجينز الأزرق مع حذاء من منفس القماش عال الكعب ومفتوح، وارتدت فوقه عباءة باللون البنفسجية إزدانت بتطريزات على أطرافها جميعاً.

واختارت هيفا ماكياجاً قوياً نسبياً فوضعت أحمر شفاء زهرياً وماكياج عينيو سموكي أبرز جمالهما وربطت شعرها إلى الوراء على شكل ذيل حصان ويمكن ملاحظة اللون الفوشيا الداكن على مؤخرة شعرها وزينت معصمها بأسوار من مجوهراتها وكذلك وضعت خول رقبتها سلسلة قصيرة عدا عن القرطين الرائعين الذهبيين، وأرفقت الصور بتعليق:"رمضان ".

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