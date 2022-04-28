شاهد .. عرضوا على الفنان مصطفى شعبان صورة محمد صلاح على الهواء.. لن تتوقع ردة فعله والذي صدمت الكل !

انت الان تتابع خبر عرضوا على الفنان مصطفى شعبان صورة محمد صلاح على الهواء.. لن تتوقع ردة فعله والذي صدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

حل النجم مصطفى شعبان، ضيفاً مع الإعلامية أسماء إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

وأشاد الفنان مصطفى شعبان، باللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه لاعب موهوب جدًا وراقي ومثال نشيد به لتنمية حماس الشباب.

وعرضت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة البرنامج صورة النجم محمد صلاح على الفنان مصطفى شعبان ليعلق عليها، حيث قال "قمر، محمد صلاح فخر العرب ، ولاعب موهوب".

وقال إن محمد صلاح مثال للشباب المجتهد، ونعتز به على إصراره لتحقيق الحلم بالنسبة لأي شخص يسعى وراء حلمه.

وأضاف مصطفى شعبان، أن محمد صلاح أثبت أن الموهبة ليست فقط المطلوبة، ولكن يجب العمل عليها وتطويرها، حيث أثبت أن الإخلاص والسلوك الراقي مهم جدًا في العمل والحياة، وأنا أكن له كل الحب والتقدير.

وأوضح مصطفى شعبان، أن الانتقادات يجب استغلالها في تحقيق الحلم، وعلى سبيل المثال في بداية حياتي اتعرضت لانتقادات كبيرة، وحاليًا أوجه التحية لكل شخص انتقدني، وبشكرهم لأن كلماتهم وضعت الحافز القوي داخلي لتحقيق النجاح.

يذكر أن مصطفى شعبان يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "دايما عامر" مع لبلبة، محمد ثروت، سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج مجدي الهواري.