شاهد .. سألوا النجمة نادية الجندي مين تختاري من الممثلات لتجسيد قصة حياتك؟ لن تصدق من إختارت ودون تردد !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة نادية الجندي مين تختاري من الممثلات لتجسيد قصة حياتك؟ لن تصدق من إختارت ودون تردد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

وضحت الفنانة نادية الجندي أسباب توقف مشروع قصة حياة تحية كاريوكا، حيث طلبت الأخيرة من نادية تجسيد قصة حياتها في عمل فني، وأيضاً الفنانة المناسبة لتجسيد قصة حياتها.

وقالت نادية الجندي في تصريحات تلفزيونية: كنت مُقربة من تحية كاريوكا بشكل كبير، وطلبت مني تجسيد قصة حياتها في عمل فني وبالفعل جلست معها عدة مرات وقرأت الكتب القديمة التي تتناول الحقبة التاريخية المعاصرة لـ تحية كايروكا حتى أجسد الأحداث بشكل واقعي وحقيقي.

وواصلت نادية الجندي: ومضيت مع المنتج كامل أبو علي وبدأنا تنفيذ المشروع، ولكنه توقف بعد وفاة تحية كايروكا وتدخل الورثة في العمل وحدثت العديد من المشاكل والأزمات مع المنتج.

وأشارت نادية الجندي إلى أن لا توجد فنانة مناسبة لتجسيد قصة حياتها، بالرغم من أنها تحب الفنانة منى زكي، هند صبري، منة شلبي وغيرهن من الفنانات، بجانب العديد من الرجال من بينهم، ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، وكريم عبد العزيز.

يذكر أن أخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل “سكر زيادة” الذي شاركت في بطولته مع نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، وهو من تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، محمد فتحي عبد المقصود، وإخراج وائل إحسان.