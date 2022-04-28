شاهد .. مشهد معاشرة حقيقي للممثلة هاندا ارتشيل في مسلسل أنت أطرق بابي يٌشعل الأنترنت ويثير جنون المتابعين !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مشهد معاشرة حقيقي للممثلة هاندا ارتشيل في مسلسل أنت أطرق بابي يٌشعل الأنترنت ويثير جنون المتابعين !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)
أثار مشهد تم تداولة مواخرا من الحلقة 41 في مسلسل “أنت أطرق بابي” جدلًا واسعًا في تركيا
وبدأ مسلسل “انت اطرق بابي” بداية سريعة للموسم الجديد بمشهد القبلة السعيد.
ونشرت اللحظات التي اجتمع فيها الثنائي على الشاشة تحت تعليق “لقد كنا ننتظر هذه اللحظة لفترة طويلة”. وتم تداولها لمدة على التويتر بعد عرضها الحلقة.
ويذكر أن مسلسل أنت اطرق بابي هو من بطولة هاندا أرتشيل وكرم بورسين وبدأ عرضه في 8 يوليو عام 2020 على قناة فوكس التركية.
وتدور قصة المسلسل عن فتاة أسمه آيدا تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج.
ويقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له. كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.
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