انت الان تتابع خبر العندليب المصري الراحل عبد الحليم حافظ يخرج من قبره ويظهر في هذا المكان وهو حي يرزق.. والكل مصدوم !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار) قلد الفنان حبيب الحبيب ، المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ خلال حلقة اليوم، في برنامج ستوديو 22 الساخر. وظهر الحبيب وهو يؤدي أغنية زي الهوا يا حبيبي ، حيث كان يرتدي نفس إطلالة العندليب على المسرح أثناء أداء الأغنية وتسريحة شعره وملامح وجهه. ووثق الفيديو تقمص الحبيب شخصية عبدالحليم حافظ وطريقته في الغناء وتقليده لحركات يده وتعبيرات وجهه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. العندليب المصري الراحل عبد الحليم حافظ يخرج من قبره ويظهر في هذا المكان وهو حي يرزق.. والكل مصدوم !! (اتفرج فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.