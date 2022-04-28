شاهد .. لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة الكويتية حياة الفهد.. ماتم كشفه لأول مرة على الملأ صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة الكويتية حياة الفهد.. ماتم كشفه لأول مرة على الملأ صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

ترواد مواقع التواصل تداولوا اخبار تفيد ان ثروة الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ بلغت رقماً كبيراً، وذلك بعد مسيرة طويلة قدمت فيها اهم الاعمال وتحولت الى رمز من رموز الدراما الخليجية ولا زالت العامود الفقري لها.

وحسب المعلومات المتداولة تصل ثروة حياة الفهد الى 5 ملايين دولار أميركي الا ان لا مصدر موثوق اكد هذه المعلومة على الرغم من ان الموضوع ليس مستبعدا خصوصا ان المنتجين في الدراما الخليجية ينفقون على الممثلين خصوصاً ان كانوا ذو قامة كبيرة مثل حياة الفهد.

يشار إلى أنّ حياة الفهد، الملقبة بسيدةِ الشاشة الخليجيّة، فنانةٌ كويتيّة تعد من أهمِ وجوه الفن الخليجيّ. بدأت مسيرتها التلفزيونية عام 1964 في مسلسل “عائلة بو جسوم”، وأول ظهورٍ لها على خشبة المسرح كان عام 1963 في مسرحية “الضحية”.

قدمت أعمالًا خالدةً في تاريخ الفن الخليجي منذ ستينيات القرن الماضي وحتى هذا العام، ولها أيضًا تجربةٌ في مجال الشعر حيث أصدرت ديوانًا بعنوان “عتاب”، ولها عدة أعمالٍ دراميةٍ أيضًا.

تزوجت مرتين وانفصلت في المرتين ولديها أربع بنات.