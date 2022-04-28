شاهد .. أنكشاف السر.. خفايا اللقاء الأول بين عادل إمام وزوجته.. لن تصدق من طلب الزواج من الآخر بكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر أنكشاف السر.. خفايا اللقاء الأول بين عادل إمام وزوجته.. لن تصدق من طلب الزواج من الآخر بكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

أولُ مرةٍ رأى عادل إمام فيها زوجتَه كانت من شُرفة مَنزلِ صديقِه سمير خفاجة.

اعتادَ عادل إمام أن يجتمِعَ بأصدقائِه صلاح السعدني، وسعيد صالح، ووحيد حامد في منزلِ صديقِهم. وفي إحدى المَرَّات، ظَهَرَت هالة في شُرفةِ منزلِها. ضَعُفَ أصدقاءُ الزعيم أمامَ جمالِها وبدؤُوا يطلِقُون عِباراتِ الغَزَل.

لكنَّ عادل إمام التزَمَ الصمتَ وظل يتابِعُها في هدوءٍ من بعيدٍ. فلفَتَ انتباهَها وأُعجِبَت بشخصيتِه الهادئة.

شاءَتِ الظروفُ بعدَ عدَّةِ مرَّاتٍ أن يتَعَارَفَا. وأكَّدَ لها عادل إمام أنه لا يُريدُها إلا صَديقة مُقربةً. فليس في حياتِه أيُّ أفكارٍ للزواج أو رغبةٌ في الارتباطِ الرسمي.

هالة الشلقاني لم تقف صامتة أما حبها لعادل إمام، ولكنَّه فوجِئَ في إحدى المَرَّات بها تُخبِرُه برغبتِها في الزواجِ به دون خجل.

وأكَّدَت الشلقاني في أحدِ اللقاءاتِ أنَّها هي التي أصرَّت على الزواجِ به. ولم تَأخُذْ في اعتباراتِها رَفْضَ أهلِها هذه الزيجةَ في البداية.