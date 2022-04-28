شاهد .. هذا الممثل الشهير هو نجل وائل نور وأميرة العايدي.. لن تتوقعوا من يكون ولا كيف أصبح شكله الآن !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الممثل الشهير هو نجل وائل نور وأميرة العايدي.. لن تتوقعوا من يكون ولا كيف أصبح شكله الآن !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الفنان الشاب “يوسف وائل نور“، نجل الفنان الراحل “وائل نور”، من زوجته السابقة الفنانة “أميرة العايدي“؛ والذي شارك في عدة أعمال منها “مسلسل كلبش 3″، ومسلسل “خارج السيطرة”، ومسلسل “ضربة معلم” وظهوره الأول كان في موسم مسلسلات رمضان 2018، من خلال “مسلسل أبو عمر المصري”.

ويشارك الفنن الشاب يوسف وائل نور حاليًا في المسلسل الإجتماعي “مسلسل دايما عامر” الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2022، والذي يعرض على عدد من قنوات التلفاز والمنصات الترفيهية الشهيرة.

تدور الأحداث حول شخصية عامر عبدالرازق، الذي ويقوم بدوره مصطفى شعبان، يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة خاصة ناشونال وإنترناشونال، وبحكم عمله يقوم بمساعدة الطلاب على حل مشاكلهم وخلافاتهم داخل المدرسة.

إضافة إلى الأزمات النفسية التي يتعرض لها الطلاب في تلك المرحلة العمرية، والفروق الفكرية بينهم وبين عائلتهم وطريقة التعامل السليم بينهم.

في سياقٍ آخر، تحدث يوسف وائل نور عن والده خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي بـ “برنامج واحد من الناس” على قناة النهار، وقال يوسف نور إن الكوميديا كانت السمة الغالبة على شخصية والده الراحل الفنان وائل نور، الذي كان يضحكه حتى عندما ينصحه، وهو يتمنى أن يأخذ عنه هذه الصفة، بجانب وراثته شكل وصوت والده.

وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، قالت والدته الفنانة أميرة العايدي إنها كانت تتمنى وجود وائل نور حتى يرى نجاح ابنه، ورغم أنها لا تستطيع الحكم عليه كممثل، إلا أن نجوما ومخرجين كبارا شهدوا له بالموهبة. كما كشف الممثل الشاب يوسف وائل نور إن أصعب مشاهده في “مسلسل كلبش 3” كانت تلك التي مثلها أمام والدته، الفنانة أميرة العايدي، وخاصة مشهد يفترض أن يقوم فيه بشنق نفسه، ما تسبب لها في متاعب نفسية كبيرة.