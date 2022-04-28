شاهد .. رد صادم من محمد سلام هدرس بعد رفض دنيا سمير غانم المشاركة في الكبير أوي 6.. ما قاله لم يتوقعة أحد !!

انت الان تتابع خبر رد صادم من محمد سلام هدرس بعد رفض دنيا سمير غانم المشاركة في الكبير أوي 6.. ما قاله لم يتوقعة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت وفاة الفنان محمد سلام صخب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسرعان ما انتشرت صوره بشخصية هجرس الذي يجسدها في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس.

ترددت العديد من الأسئلة بين الجماهير بخصوص وفاة الفنان محمد سلام، ومع التعليقات الساخرة ازدادت حدة الفضول لمعرفة القصة كاملة.

حقيقة وفاة الفنان محمد سلام

,تسائل بعض الجماهير عن حقيقة وفاة الفنان محمد سلام، بعدما تصدر التريند بعد عرض مسلسل الكبير أوي الحلقة 9، إلا أن تلك الأنباء ما هي إلا دعابة بعدما توفي في أحداث الحلقة.

,عبر الفنان محمد سلام عن سعادته بنجاح مسلسل "الكبير أوي 6" خاصة أنه كان خائفا من فكرة العودة بعد غياب.

وكان ذلك خلال لقائه في برنامج "هذا الصباح" عبر قناة "إكستر نيوز".

وقال محمد سلام: حتى أول يوم رمضان كنت خائفا من رد فعل الجمهور على عودة مسلسل "الكبير أوي" وكان هناك تحديات كثيرة تواجهنا أولها غياب الفنانة دنيا سمير غانم وهو أكبر تحدي واجهناه، هي غابت من الجزء الخامس، لكن فكرة العودة بعد سنوات من دونها كان تصعبة.

وتابع: وجود رحمة أحمد كان تحديا أيضا هي من الوجوه الجديدة ورائعة، العمل مع الوجوه الجديدة ممتع، ومثلما حدث معي أنا وهشام إسماعيل عندما رأنا أحمد مكي في مسرحية "قهوة سادة" واختارنا للمشاركة في فيلم "طير أنت" فعل نفس الأمر مع الوجوه الجديدة في "الكبير أوي 6".