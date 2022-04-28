شاهد .. مفاجأة مزلزلة.. القاء القبض على مذيعة مصرية شهيرة .. لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)
اعتقلت قوات الأمن الاعلامية الشهيرة في التلفزيون المصري هالة فهمي، وفقًا للمحامي خالد علي.
كتب المحامي المصري، عبر صفحته الخاصة على تطبيق ”فيس بوك“ :”المذيعة هالة فهمي تم القبض عليها، وكانت أول جلسة تحقيق معها، يوم الأحد الماضي، في نيابة أمن الدولة، ولم يحضر أي من المحامين، لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها“.
وأضاف: ”النهاردة كانت جلسة استكمال التحقيق معها في النيابة، وشاهدها زملائي المحامين، وطلبت منهم إبلاغي بضرورة الحضور فذهبت لها فورًا، وعندما دخلت غرفة التحقيق قبل وصولي رفضت الإدلاء بأي أقوال إلا في حضوري فقررت النيابة تأجيل التحقيق“.
واختتم: ”تمكنت من مقابلتها والاطمئنان عليها، لكن النيابة كانت قد أجلت جلسة التحقيق، وهي محبوسة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة“.
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