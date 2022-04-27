شاهد .. تعرف على السر وراء خروج منة فضالي ’’مطلقة ومضروبة‘‘ من منزل هذا النجم الكبير .. سألوه عن السبب ففضح سرها المخجل والكبير !

انت الان تتابع خبر تعرف على السر وراء خروج منة فضالي ’’مطلقة ومضروبة‘‘ من منزل هذا النجم الكبير .. سألوه عن السبب ففضح سرها المخجل والكبير ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

خرج الملحن المصري محمد ضياء للحديث عن زواجه من الممثلة منة فضالي والأسباب التي أدت لانفصالهما لاحقاً.

ضياء بين خلال حلوله ضيفاً على برنامج “نص الكلام” الذي قدمته الإعلامية راغدة شلهوب عن حقيقة ضربه لفضالي.

وبين الملحن المصري إلى أنه زواجه رغم كونه عرفياً إلا أنه كان مكتمل الأركان والشروط وتم بموافقة فضالي ووالدتها.

وجاء حديث ضياء كرد منه على تصريحات سابقة لمنة فضالي تحدثت فيها عن تعرضها للضرب من قبل ضياء وادعت أن ارتباطهما كان خطوبة فقط.

سبب زواج ضياء العرفي من فضالي:

بين الملحن المصري محمد ضياء السبب الذي دفعه للزواج العرفي من الممثلة المصرية منة فضالي.

ضياء قال خلال لقاءه التلفزيوني “حينما يكتمل شروط الزواج العرفي كلها يبقى حلال بما فيها الإشهار والولي”.

وتابع ضياء حديثه “ده حصل بعقد واتعمل له صحة توقيع في محكمة بس ما كنتش عايز أعلن الموضوع “.

وأكد ضياء أنه اتخذ هذا القرار لأن الزواج المؤقت اسمه زواج متعة، وهو عمله كفترة خطوبة مؤقتة لحين إعلان الزواج الرسمي “حتى لو لمسة إيد يبقى حلال”.

حقيقة ضرب محمد ضياء لمنة فضالي:

رد الملحن محمد ضياء على تصريحات سابقة للفنانة منة فضالي تحدثت فيها عن تعرضها للضرب من قبل ضياء.

ضياء علق على الأمر بالقول “أقسم بالله عمري ما ضربتها ولا مرة، وعشان أقسمت بس زقيتها زقة عشان كنت عاوز أعدي بس”.

سبب طلاق منة فضالي عن محمد ضياء:

كشف الملحن محمد ضياء عن سبب انفصاله عن الفنانة منة فضالي نافياً أن يكون السبب عملها في الفن أو لباسها أو غير ذلك.

ضياء أوضح بأن سبب الانفصال كان بسبب صورة شاهدها لها وهي بملابس مكشوفة لم تعجبه وغير التي اتفق معها عليها.