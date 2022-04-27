شاهد .. الفنانة مروة عبدالمنعم تكشف أمام الملأ سر علاقتها مع تامر حسني.. المفاجأة الكبرى في حقيقة زواجها من مصطفى قمر !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/28 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)
صرحت الفنانة مروة عبد المنعم، خلال حوارها مع برنامج نص الحدوتة الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة CBC الفنان تامر حسني شقي جدًا وأنسان وكان في ظهري طوال رحلتي الفنية، خاصةً في فيلم عمر وسلمى.
كما نفت خلال حوارها شائعات ترددت بعد قيامها بنشر صورة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي مع مصطفى قمر، بأنهما تزوجا.
وختمت مروة عبد المنعم مؤكدتاً ان هذا الأمر غير صحيح و"مفيش أي حاجة بينا"، ولا أعلم علم السبب وراء تلك الشائعة، خاصة أن الفنان مصطفى قمر يحب زوجته".
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