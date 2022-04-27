شاهد .. طلبوا من منة عرفة أن تكشف عن السبب الحقيقي والمخفي وراء أنفصالها عن محمود المهدي ؟؟ فأجابت بجرأة صادمة ودون خجل !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من منة عرفة أن تكشف عن السبب الحقيقي والمخفي وراء أنفصالها عن محمود المهدي ؟؟ فأجابت بجرأة صادمة ودون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة الشابة منة عرفة ضيفة على برنامج ضرب نار الذي يعرض عبر شاشة القاهرة والناس، وتحدثت عن علاقتها بمحمود المهدي زوجها السابق، كما كشفت بعض من أسباب انفصالهما.

وقالت الفنانة منة عرفة إن انفصالها عن محمود المهدي لم يحدث "على الورق"، موضحةً أن هذا يعود إلى عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها قبل إتمام الطلاق.

وأضافت "منة": "كل شيء نصيب.. فعلًا إنتي ممكن تكوني مقررة حاجة وبعدين الموضوع يتقلب وتلاقي نفسك في حتة تانية خالص، الموضوع ده فعلًا نصيب".

وأشارت "منة" إلى وجود محاولات يبذلها "المهدي" على حد قولها للعودة إليها، وهو ما يساهم فيه كذلك آخرون في محيطها، خاصة وأن "خراب البيوت مش سهل" حسب تعبيرها.

وذكرت "منة" أنها مازالت تتواصل مع "المهدي"، فهما "ليسا بأعداء، ويكن كل طرف الاحترام إلى الآخر" وفق روايتها، مستدركة: "حياتنا مع بعض حاجة تخصنا".

وأعربت "منة" عن امتعاضها من تعامل البعض مع تصريحات زوجها، منتقدة اعتبار مواقفه تتوافق مع مواقفها وقناعاتها: "هو قال يبقى هو المسؤول عن كلامه وأنا مسؤولة عن كلامي".

وأوضحت "منة" أن زواجها من "المهدي" لا يعني أنها توافقه تصريحاته لوسائل الإعلام، مؤكدة على أنها قبل الارتباط به، كانت ترفض أداء المشاهد الرومانسية.

وبالنسبة للعودة مجددًا، قالت "منة" إن هذا الأمر يخصها هي و"المهدي" فقط، وهي حاليًا تعيد حساباتها، ونفس الحال بالنسبة إليه: "ربنا يعمل اللي فيه الخير".

ورداً على سؤال أن محمود المهدي هو السبب في عدم عملها، قالت منّة: "مفيش حد بيوقّف رزق حد، لو قدمت أي حاجة تانية غير الفن، هيركزوا معاها ويسيبوا الفن".

وكشفت منة عرفة أنها تلقّت مكالمات من بعض الأشخاص تنصحها بالانفصال عن محمود المهدي، لأن هذا يصب في صالح عملها وعودتها الى التمثيل، لكنها لم تنفصل عنه استجابةً لهم، وإنما بقرار اتّخذته بنفسها.