شاهد .. طلبوا من الفنان المصري مصطفى شعبان ان يقارن نفسه بالزعيم عادل إمام فصدم الجميع برد غير متوقع.. ماذا قال ؟؟

انت الان تتابع خبر طلبوا من الفنان المصري مصطفى شعبان ان يقارن نفسه بالزعيم عادل إمام فصدم الجميع برد غير متوقع.. ماذا قال ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان مصطفى شعبان عن استعداده للتحضير لمسلسل حتى لا يطير الدخان، الذي من المقرر ان يعرض خارج السباق الرمضاني.

وقال “شعبان” خلال برنامج “حبر سري”، المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، مع الإعلامية أسما إبراهيم: “المسلسل معمول لمنصة وهيتعمل السنة دي.. ولا يوجد فيه مقارنة مع الزعيم عادل إمام ولكنها رواية تفاعل معها المنتج والمؤلف والمخرج وهو كممثل”.

رد “شعبان” على مقارنته بـ الفنان عادل إمام من خلال تجسديه عمل “حتى لا يطير الدخان”، قائلا: “ده درب من الهوس لو واحد بيفكر يقارن نفسه بعادل إمام، ولكن في رواية وحدوته ننفعل بها زي العار”.

استكمل: “أنتي فاكرة إنك هتشوفي الفيلم، إحنا هناخد من الرواية مش الفيلم لأن الفيلم رؤية للرواية إحنا هناخد برضو رؤية مختلفة من الرواية والفيلم ده أنا بستمتع وأنا بتفرج على أستاذ عادل فيه”.

ويشارك الفنان مصطفى شعبان في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل “دايمًا عامر” وتدور قصته في مدرسة “اليوم الجديد” التي تُعاني مشاكل في قسمها العربي، الذي يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتي مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ، وهنا يجد نفسه غير مُؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، إضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم ومشاكل أولياء الأمور.