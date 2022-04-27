شاهد .. زوجك ليه سابك وسافر أمريكا !! صابرين تنصدم بسؤال لم يكن على البال والمفاجأة في ردها الغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر زوجك ليه سابك وسافر أمريكا !! صابرين تنصدم بسؤال لم يكن على البال والمفاجأة في ردها الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

أنصدمت الفنانة صابرين من السؤال الذي وجه لها من شيخ العرافين في برنامج العرافة مؤخراً المذاع على قناة المحور مع بسمة وهبة، بأن زوجها تركها وسافر لأمريكا لمدة سنة.

وقالت صابرين: "ودي فيها إيه طيب؟".. ورد قائلا: "علشان كنتم مطلقين".. ردت عليه: "إيه اللي بتقوله ده؟ ده اتجنن ده ولا إيه.. علشان تعرفي يا دكتور أنا مش مستحملاه من قليل.. أعوذ بالله ده أنا لسه بشكر فيه.. معقولة أكون مطلقة وأشكر في طليقي!

وأضافت: "سابني سنة كاملة علشان كان عنده شغل، فردت بسمة: سابك سنة؟ قالت: "أيوه سابني سنة بس هيكون اتجوز عليّ واحدة أمريكانية يعني.. معقولة أنا اتساب يا بسمة؟ فردت بسمة: "لا ده أنت ست الستات.. بس ده ما يمنعش إني أقول: أنت مصدقة نفسك؟".

وتابعت صابرين: أنا واثقة في طارق وطارق واثق في.. واحنا متفقين أن لو مش قادرين نكمل مع بعض نعترف لبعض.

وردا على سؤال بسمة عن إنه عاجز عن أنه ينزل من أمريكا خلال السنة دي يشوفها، فردت: طارق كان المفروض يعمل فحص على صحته لأنه كان تعبان شوية، وأنا ماروحتلوش لأني كنت في فترة كورونا وبصور والأولاد عندهم مدارس.. بس مش هطلق برضو".