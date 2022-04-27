أخبار اليمن : الحديدة.. افتتاح فندقا سياحيا بتكلفة 300 مليون ريال

الحديدة.. افتتاح فندقا سياحيا بتكلفة 300 مليون ريالافتتح محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم فندق قصر الضيافة السياحي بشارع الستين مديرية الحالي.

واستمع المحافظ قحيم من القائمين على الفندق إلى شرح عن مكوناته من أربعة أدوار، تضم 60 غرفة وجناح سياحي تحت تصنيف ثلاث نجوم، بتكلفة إجمالية 300 مليون ريال.

وأكد محافظ الحديدة أهمية افتتاح المشروع الاستثماري السياحي بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال الزوار من مختلف المحافظات لقضاء إجازة عيد الفطر.

وأوضح أن محافظة الحديدة أصبحت مهيئة لإنشاء المشاريع الاستثمارية لما تتمتع به من أمن واستقرار وبيئة استثمارية مناسبة .. مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات والدعم والاهتمام للمشاريع الاستثمارية، التي ستعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني والمستثمر.

فيما أكد مدير مكتب السياحية عبدالاله الأهدل، أهمية افتتاح المشروع السياحي الذي سيسهم في التخفيف من الاختناق في الجوانب الايوائية بالمحافظة أثناء إجازة عيد الفطر وفصل الشتاء.

وأشار إلى أن مكتب السياحة اخذ الإجراءات والترتيبات لاستقبال زوار المحافظة أثناء إجازة عيد الفطر وفرض تسعيرة للإيواء السياحي بحسب التصنيفات .. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتسعيرة التي تم وضعها.*سبأنت

