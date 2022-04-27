شاهد .. أجر الفنان ’’حسن أبو الروس‘‘ في برنامج رامز موفي ستار يصدم الكل.. لن تتخيل كم المبلغ الكبير الذي تقاضاة !!

انت الان تتابع خبر أجر الفنان ’’حسن أبو الروس‘‘ في برنامج رامز موفي ستار يصدم الكل.. لن تتخيل كم المبلغ الكبير الذي تقاضاة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان حسن أبو الروس ضيفاً على رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار علي قناة ام بي سي مصر في البرنامج الذي تدور فكرته حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

وشهدت الحلقة الكثير من المغامرات والمفاجأت.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

ووفقاً لتداولات إعلامية فقد أثير الجدل بعد كشفت مصادر أن الفنان تقاضى 18 ألف دولار مقابل ظهوره في رامز موفي ستار، حيث عبروا أن المبلغ مبالغ فيه.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.