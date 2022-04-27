شاهد .. طلبوا من حارس ريال مدريد ’’كورتوا‘‘ رأيه الصريح بنجم مصر ’’محمد صلاح‘‘ فأجاب دون تردد وكشف سراً كبيراً !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من حارس ريال مدريد ’’كورتوا‘‘ رأيه الصريح بنجم مصر ’’محمد صلاح‘‘ فأجاب دون تردد وكشف سراً كبيراً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، أن بلوغ فريقه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد حسم لقب الدوري الإسباني عمليا، يمنح الميرينجي أفضلية، مقارنة بمانشستر سيتي الذي يشعر بضغوط لمنافسته على بطولتين.

وفاز السيتي على ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة في أمسية تاريخية من أمسيات دوري أبطال أوروبا.

صلاح الساحر

وأفرد جزءًا من تصريحاته للحديث عن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، قائلًا: "محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم، يمتلك السحر".

ولدى سؤاله حول إمكانية انتقال صلاح إلى نادٍ خارج ليفربول، وما إن كان سيواجه صعوبة لو فعل ذلك، أكد كورتوا "أن صلاح يمكن أن ينجح في أي من الدوريات الكبرى" مشيرًا إلى أنه هو نفسه "عانى من مشكلات التأقلم عقب الانتقال إلى ريال مدريد من الدوري الإنجليزي"