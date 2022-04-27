شاهد .. كشفوها في المطار.. لن تصدق ما هو سر يسرا الذي أخفته عن الكل 15 سنة !! مفاجأة مزلزلة وصادمة !!

انت الان تتابع خبر كشفوها في المطار.. لن تصدق ما هو سر يسرا الذي أخفته عن الكل 15 سنة !! مفاجأة مزلزلة وصادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

حالة من الرومانسية تعيشها الفنانة يسرا مع زوجها خالد سليم، الذي تعرفه منذ أن تفتحت عيناها على الدنيا وهي تبلغ من العمر 7 سنوات، ولكن أبعدتهما الظروف عن بعضهما حتى التقيا مجددًا كصديقين، وتحولته علاقتهما إلى زواج استمر 26 عامًا.

«إحنا اتخضينا من بعض شوية»، هكذا بدأت الفنانة يسرا تحكي عن أولى اللحظات التي جمعتها مع زوجها عند عقد القران، والذي ساعدهما على تخطي المشكلة قربهما من بعضهما كصديقين، ما جعلهما يتفاهمان ويحاولان حل مشاعر القلق والخوف التي سيطرت عليها بعد الزواج.

أنفصال يسرا عن زوجها لمدة 4 شهور

خلال سنوات الزواج، مر على الثنائي العديد من المشكلات التي أدت إلى الانفصال لمدة 4 أشهر، ولكنهما كان يتفقان دائمًا على سير مركب زواجهما، مشيرًة إلى أن من أهم الشروط لاستمرار العلاقة عدم محاولة أي طرف لتغيير الآخر، وذلك حسب حديثها في برنامج «أدينا بندردش»، الذي تقدمه الإعلامية شيرين عرفة عبر صفحتها على «إنستجرام».

وقالت يسرا، في حوار آخر، أن زواجها من خالد صالح سليم، لم يتم الكشف عنه إلا بعد وفاة والد زوجها المايسترو صالح سليم، عام 2002.

وأضافت يسرا: «ظللت أنا وخالد محتفظين بهذا السر حتى انكشفت حقيقة علاقتنا في مطار القاهرة عندما منعت سلطات المطار من دخولي صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم حيث اضطررت للكشف عن نفسي، وقلت لمن منعونى أننى زوجة ابنه الأكبر خالد صالح سليم».