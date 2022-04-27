شاهد .. حرمت اشتغل معاه بعدها تاني.. صدمة بما فعله مصطفى شعبان مع منى زكي في كواليس فيلم أحلام عمرنا !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر حرمت اشتغل معاه بعدها تاني.. صدمة بما فعله مصطفى شعبان مع منى زكي في كواليس فيلم أحلام عمرنا !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

علق الفنان مصطفى شعبان، على خلافه مع الفنانة منى زكي، وحزنه من تصريحاتها حول فيلمهما المشترك أحلام عمرنا، والذي شهد التعاون الأخير فنياً بينهما حتى هذه اللحظة.

أكد الفنان مصطفى شعبان أنه حزن بسبب تصريحات الفنانة منى زكي عن فيلمهما أحلام عمرنا، حيث كانت قد صرحت قبل سنوات أن هذا هو عملها الفني الأسوأ.

وقال مصطفى شعبان في حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس: "حزنت طبعاً، وتوترت لأن الموضوع قديم، الفيلم من إنتاج عام 2005، ولا يوجد بيني وبين منى زكي أي خلاف سوى فنياً، فهي نجمة جيلي".

وأضاف مصطفى شعبان أنه على علاقة إنسانية جيدة بمنى زكي، فقد تعاونا في أعمال سابقة من قبل، كما أن شقيقها كان زميل دراسة له، ولكن تعليقها القديم على الفيلم سبب له انزعاجاً كبيراً، خاصة وهو يحب فيلم أحلام عمرنا بشدة ويعتبره من أعماله المميزة والمفضلة.

وأكد مصطفى شعبان أنه لم يعاتب منى زكي على الصعيد الإنساني بعد تصريحاتها السابقة عن الفيلم، لأنهما لم يلتقيا بعد ذلك سوى صدفة ولم تسنح الفرصة لهذه المناقشة.

أوضح مصطفى شعبان أن منى زكي شخص غالي عليه، ويكن لها كل الاحترام والمحبة، وحين يلقاها بالصدفة في أي مكان يصافحها ويتبادلا السلام.

وأردف مصطفى شعبان أنه على ثقة بأن ما أغضب منى زكي من فيلم أحلام عمرنا، لم يكن سبباً شخصياً أبداً ولكنه كان سبباً مهنياً.

وفي وقت سابق صرحت منى زكي في حوار إعلامي لها أنها ترفض العمل مع الممثل مصطفى شعبان نهائياً.

وبررت ذلك بأنه بسبب حدوث بعض المشكلات بينهما أثناء تصوير فيلم أحلام عمرنا، الذي تم عرضه في عام 2005، مشيرة إلى أن هذه المشكلات ظهرت بسبب عدم خبرة وكفاءة العاملين على إعداد الفيلم.

وحينها رد مصطفى شعبان في حوار إعلامي له في برنامج "كش ملك" على المشكلات التي ظهرت بينه وبين منى زكي خلال تصوير فيلم أحلام عمرنا، أن ما نشر عن هذه المشكلات يعود إلى تدخل بعض الإعلاميين أو بعض الفضوليين في هذا الأمر مما ضخم من المشكلات.