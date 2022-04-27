شاهد .. سيرتها على كل لسان.. أخبار طلاق مربوحة نجمة مسلسل ’’الكبير أوي‘‘ من زوجها تشعل الأنترنت.. زوجها أعلن أمراً حاسماً للعلن !!

انت الان تتابع خبر سيرتها على كل لسان.. أخبار طلاق مربوحة نجمة مسلسل ’’الكبير أوي‘‘ من زوجها تشعل الأنترنت.. زوجها أعلن أمراً حاسماً للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

حققت الفنانة المصرية الشابة رحمة أحمد مفاجأة كبيرة هذا العام، حيث حصدت ردود أفعال ناجحة جداً من الجمهور المصري والعربي، من خلال دور «مربوحة»، الزوجة الجديدة للكبير في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي.

وحقق المسلسل ردود أفعال واسعة، كان النصيب الأكبر لرحمة، خاصة بعد أن وضعت في اختبار صعب، حيث شاركت في المسلسل، بعد نجاحات كبيرة حققتها النجمة دنيا سمير غانم في أربعة مواسم متتالية في المسلسل، لتكون رحمة على موعد لدخول قلوب الجماهير من خلال هذا الدور الصعب.

وكانت وسائل التواصل قد ضجت بشائعات تفيد بطلاق الفنانة رحمة أحمد من زوجها أحمد منصوربسبب مشاهدها في غرفة النوم مع أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6، إلا أن الفنانة لم تصرح بالنفي أو الإثبات حتى الان.

وكان زوج رحمة أحمد نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إذ شارك أكثر من منشور لزوجته بها صور لها من المسلسل، وكل منشور منهم كتب علي تعليقات مختلفة بشكل ساخر.

وآخر تعليق كتبه أحمد منصور عن أداء زوجته كان من خلال مشاركته مجموعة صور لرحمة من المسلسل وتحديدا مشهد الأزياء الغريبة في غرفة النوم مع أحمد مكي، وكتب عليه: «أنا شوفت الحلقة ورحت الشغل رجعت لقيت سيرة مراتي على كل لسان، وهذا التصريح هو ما دفع الكثير من المتابعين إلى اعتبار الطلاق وقع بالفعل.

وشارك أحمد منصور أكثر من منشور آخر لرحمة، ومنها مثلا مجموعة صور أخرى من مشاهد مختلفة لها عن أنها قادرة على تنفيذ مهام متعددة في وقت واحد وكتب عليها ساخرا: «طب والله تمثيل.. كل ده تمثيل».