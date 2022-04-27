شاهد .. مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ .. الفنانة نهلة سلامة أجابت بجرأة غير مبسوقة وكشف السر المخفي !

انت الان تتابع خبر مين أكثر واحد نفسك تتزوجيه ؟؟ .. الفنانة نهلة سلامة أجابت بجرأة غير مبسوقة وكشف السر المخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة نهلة سلامة كشفت أنها ستتزوج قريبا، ورفضت الحديث عن هوية العريس واكتفت بالقول بأنه من خارج الوسط الفني.

وردا على سؤال إذا كان عريسها يتسم بالوسامة قالت نهلة سلامة خلال حلولها ضيفة في برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب "الحلاوة هي مش كل حاجة في الرجل خالص ممكن يبقى حلو اوي وامور اوي بس مش راجل وأنا بيهمنى حاجات ثانية دلوقت".

وأضافت نهلة سلامة إن الحب الأخير هو الحب الحقيقي وقالت " أنا مقدرش اعيش من غير حب، وانا مش مؤمنة بأن الزواج ينهي الحب فالست والراجل لما بيتجوزوا بيكونوا بيحبوا بعض وانا مقدرش استحمل حد احس أنه مش بيحبني".

وردت على سؤال راغدة شلهوب حول حصرها في أدوار الإغراء "اعتقد اني مش النجمة الوحيدة اللي عملت ادوار إغراء وانا عملتها بدون ابتذال وفي السياق الدرامي ومن غير استخدام للملابس".

وتابعت "ولما حسيت أن المخرجين عايزين يحصروني في الادوار دي بدأت اغير في ادواري ومشتغلش ادوار شبه بعض، والإغراء ليس تهمة أنا ممثلة"

يذكر أن نهلة سلامة شاركت في مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب وغيرهم نخبة من النجوم.