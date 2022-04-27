شاهد .. الهام شاهين تكشف لأول مرة سبب إيقاف تصويرها لبرنامج مع طوني خليفة.. ما فعله الإعلامي اللبناني غير اخلاقي ولم يتوقعة أحد !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة إلهام شاهين سبب ايقاف تصوير حلقة مع طوني خليفة مبررة ذلك انه قال لها كلمة غير لائقة.
من جهته قال خليفة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "معلومات مغلوطة، ما حدث في برنامج لماذا، أن هناك سوء تعبير بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، لم يكن من الممكن أن أدرس قاموس اللغات".
وأضاف: "إيه غلطتي؟! ده كان اسم عربي، في الأمة العربية كلها عادي، أنا أتحدث اللغة العربية، إيه اللي عرفني إن الكلمة عيب في مصر، واعتذرت لها".
الجدير بالذكر أن إلهام شاهين، مشغولة حالياً بتصوير مسلسلها الجديد "بطلوع الروح"، الذي تنافس به حالياً في سباق دراما رمضان 2022.
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