شاهد .. ليه اتجوزت بنت عصام الحضري في السر؟.. أبو جبل يرد بكل جرآءة ويكشف السر الخطير والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر ليه اتجوزت بنت عصام الحضري في السر؟.. أبو جبل يرد بكل جرآءة ويكشف السر الخطير والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

رد حارس نادي الزمالك محمد أبو جبل، على شائعة ارتباطه بالشابة شهد، ابنة الحارس التاريخي لمصر عصام الحضري، المعروف بالسداد العالي.

جاء ذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز على قناة MBC مصر.

وقال أبو جبل: "الحضري اسم كبير في الكرة المصرية والإفريقية، وأتمنى أن أصل لشيء من اللي عمله، وهو صديق شخصي ليا، ومعرفش مين طلع إشاعة إني خطبت بنته، وهو معندوش بنات تتخطب".

وسخر أبو جبل، من الأنباء التي ترددت عن اشتراطه الحصول على مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد لتجديد عقده مع الزمالك، مشددًا على أنه لا يتشرط إطلاقًا على النادي فيما يخص الأمور المالية، مشيرا إلى أنه قبل بالقيمة المالية التي تم وضعها في عقده الحالي مع الزمالك، وحصل على وعد بتعديل عقده حال تألقه مع الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف أبو جبل أنه عاد إلى نادي الزمالك تلبية لرغبة النادي، خصوصًا وأن النادي له فضل عليه، واستطاع أن يتفوق على الظروف المحيطة به ليصبح هو الحارس الأول لفريق الزمالك.