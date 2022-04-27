شاهد .. بعد شهر من ليلة الدخلة.. ابنة أصالة نصري ’’شام الذهبي‘‘ تخلع ثوب الخجل وتتجاوز الحدود.. ما فعلته صدم الكل !

انت الان تتابع خبر بعد شهر من ليلة الدخلة.. ابنة أصالة نصري ’’شام الذهبي‘‘ تخلع ثوب الخجل وتتجاوز الحدود.. ما فعلته صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، الجمهور بالاحتفال بمرور شهر واحد فقط على زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

وأثار احتفال شام الذهبي بمرور شهر على زواجها وكسرها القاعدة المتعارف عليها بالاحتفال بالذكرى السنوية للزواج ضجة على مواقع التواصل.

وشاركت شام الذهبي متابعيها عبر صفحتها الرسمية على ”إنستغرام“، مجموعة صور جديدة لها من حفل زفافها، الذي أقيم في مصر نهاية الشهر الماضي.

ودونت ابنة الفنانة السورية تعليقا أسفل الصور، جاء فيه: ”ذكرى مرور شهر على زواجي.. زوجي الوسيم أحبك للقمر والعودة“.

كما وجهت شام الذهبي شكراً خاصاً لطاقم العمل الذي اهتم بإطلالتها في حفل زفافها، وكتبت: ”شكر خاص لكل من جعل يومنا المميز أكثر تميزاً من أي وقت مضى، الرائعة والجميلة والمهوبة منظمة الحفلات بسنت الورداني، والمبدعين خبير التجميل بسام فتوح، ومصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران“.

وتفاعل المتابعون مع صور شام الذهبي واحتفالها بمرور شهر على زواجها من أحمد هلال، معبرين عن سعادتهم باحتفالها بعد مرور في وقت قصير على زفافها، الأمر الذي اعتبروه لفتة جميلة تكشف مدى حبها لشريك حياتها وسعادتها معه.

وكان من أوائل المعلقين على منشور شام الذهبي، والدتها أصالة، وكتبت: ”العمر كلّه يا روحي وقلبي أنتوا“.

وتوجهت شام الذهبي بالشكر لجميع أصدقائها الذين حضروا حفل زفافها، ونشرت مجموعة صور عبر خاصية الـ ”ستوري“ في ”إنستغرام“، وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية إليسا التي كتبت لها: ”الحب الذي أملكه لك لا يوصف، جعلتيني أسعد إنسانة“.

وقامت ابنة الفنانة السورية، بنشر صورة صديقها الفنان المصري تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وكتبت لهما: ”لا يمكن لأي كلمات أن تصف ماذا تعنون لي، شكراً لكم لأنكم جعلتم ليلتنا مميزة جداً“.

وتابعت شام الذهبي بنشر صور زفافها، أثناء غناء الفنان رامي صبري مع والدتها أصالة في الحفل، وعلقت قائلة: ”رام روم، أخونا، وجزء من عائلتنا، نحبك بلا نهاية“.

كذلك قامت شام الذهبي بكتابة تعليق للإعلامية ضوى الشربيني، جاء فيه: ”الجميلة رضوى الشربيني، أنا أعشقك“.

احتفلت المطربة السورية أصالة، في 26 من مارس الماضي، بزفاف ابنتها شام الذهبي، داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات في مصر.