شاهد .. فنانة شهيرة وشديدة الجمال تتزوج للمرة السابعة بعمر الـ60 !! .. وزوجها يصغرها بـ25 عامًا !! لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة وشديدة الجمال تتزوج للمرة السابعة بعمر الـ60 !! .. وزوجها يصغرها بـ25 عامًا !! لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أعلنت الفنانة التركية ​سيدا سايان​ البالغة من العمر 60 عامًا زواجها من حبيبها الفنان ​شاغلار أوكتن​.

ونشرت سيدا سايان صورًا من حفل زفافها البسيط الذي اقتصر على أفراد العائلة والأصدقاء المقربين عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، حيث كان من المقرر إقامته في عاصمة جمهورية التشيك براغ، لكن بسبب مشاكل في تأشيرة سفرها، قررت هي وزوجها إقامة الحفل مدينة اسطنبول التركية.



ولم يحضر حفل زفاف الثنائي إبن الفنانة، أوغولكان إنجين، ووالدتها عائشة هانم المريضة، وعائلة زوجها بسبب تواجدهم في مدينة ميرسين.



الجدير بالذكر أن هذا الزواج يعتبر السابع لسيدا سايان في حياتها.