شاهد .. بعدما أحرق قلب دنيا وإيمي سمير غانم ونكأ الجرح القديم.. لن تتوقع ماذا قال مصطفى شعبان عن دلال عبد العزيز وأحزن الكل !

انت الان تتابع خبر بعدما أحرق قلب دنيا وإيمي سمير غانم ونكأ الجرح القديم.. لن تتوقع ماذا قال مصطفى شعبان عن دلال عبد العزيز وأحزن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

صدم الفنان مصطفى شعبان النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم بتصريحاته عن الفنانات اللواتي حضرن حفل زفاف بعد حضورهن عزاء الفنان الراحل سمير غانم.

وتحدث مصطفى شعبان خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس، قائلًا: هناك بعض الأشخاص لديهم المقدرة على توديع صديق في الصباح واحتفال بصديق آخر في الليل، لأن ذلك يُعد ارتقاء بالنفس ولا يقلل من قيمة الشخص.

وأضاف مصطفى شعبان، الأشخاص الذين يقومون بواجب العزاء مش ذاهب من أجل نفسه هو ذاهب علشان فقد شخص عزيز عليه، وفي نفس الأمر يكون في الفرح هو ذهب من أجل حبه الشخص ده، واحنا مش لازم نحكم على الناس دي لا أحد لديه الحكم في ذلك.

وخلال اللقاء، أعرب الفنان مصطفى شعبان عن حبه الشديد للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرًا إلى أنه كان على تواصل دائم مع ابنتها دنيا سمير غانم للاطمئنان على حالتها الصحية.

وقال مصطفى شعبان خلال حديثه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري المذاع على شاشة القاهرة والناس، كنت على تواصل دائم من خلال دنيا، بسبب وجودي في لبنان، ولم تتسنّ الفرصة لرؤيتها في المستشفى.

وأردف مصفى شعبان بـ: دلال عبد العزيز كانت أما بمعنى الكلمة، ولديها ملكة احتواء الناس هي وحشتني بصراحة وكنت بحبها جدًا، إحساس غريب لما تقابل شخص يحرك مشاعرك ويؤثر فيك.

وأضاف مصطفى شعبان خلال حديثه عن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز: هي تركت علامة في قلوب الناس كلها، وتاريخ كبير لحب الناس إليها، وحبها أيضًا للناس.

ويشارك الفنان مصطفي شعبان في السباق الرمضاني بمسلسل دايما عامر، وهو بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، كريم عفيفي، وآخرين.