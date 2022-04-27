شاهد .. كان مليونير ورحل وليس لدية قيمة كفن.. لن تصدق من هي المرأة التي افلست النجم إسماعيل ياسين.. ستنصدم بعد معرفتك السر !!

انت الان تتابع خبر كان مليونير ورحل وليس لدية قيمة كفن.. لن تصدق من هي المرأة التي افلست النجم إسماعيل ياسين.. ستنصدم بعد معرفتك السر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

الراحل إسماعيل ياسين كانت نهايته المأساوية لغزا كبير لكل متابع فالرجل الذي كان أشهر ممثل في عصره وجمع ثروة كبيرة مات وهو لا يملك شيئا فبدأت التساؤلات عن السر وراء ذلك.

الفنانة الراحلة آمال فريد فجرت مفاجأة في تصريح لها قبيل وفاتها عندما قالت في مقابلة مع الإعلامي عمرو الليثي إن زوجة إسماعيل ياسين كانت السبب الحقيقي وراء إفلاسه وخساة ثروته وما تعرض له من تدهور في سنواته الأخيرة.

فوزية هو اسم الزوجة التي اختارها اسماعيل ياسين لتشاركه حياته وكانت الصدفة سببًا في أن يلتقي بها عندما قرر شراء أول سيارة في حياته، فرآها في الإسكندرية رفقة زوجة أحد أصدقائه العاملين بالمسرح.

إحدى صديقاتها تدخلت وتوسطت لمحاولة الجمع بينه وبينها في مكان واحد، وابتكرت حيلة أن تحضر “فوزية” إلى إحدى عروض إسماعيل ياسين المسرحية، وبالفعل وافقت وحضرت العرض المسرحي، وبعدها حاول معها في توضيح صورته التي خشيت منها بعد معرفتها أنه فشل مرتين في الزواج من قبل.

ووفقا لتصريحات نجل الفنان والمؤلف الراحل أبوالسعود الأبياري الصديق المقرب من اسماعيل ياسين وافقت فوزية على الزواج وكان الفنان إسماعيل ياسين يخرج في فترات الاستراحة من عرضه المسرحي ليتصل بزوجته ويطمئن عليها.

هذا الأمر أكدته أيضا الفنانة هند رستم في مذكراتها، فذكرت فيها أن الفنان إسماعيل ياسين كان حريصًا على الاطمئنان على عائلته طوال فترات التصوير، وهو ما شاهدته بنفسها في فيلم ابن حميدو الذي جمع بينهما مع أحمد رمزي وزينات صدقي وعبدالفتاح القصري.

ابن الفنان الراحل أبو السعود الإبياري، قال إن زوجة الفنان إسماعيل ياسين كانت غيورة للغاية، وفي إحدى المرات زارته في موقع التصوير في الوقت الذي كان يجلس فيها بالصدفة مع إحدى الفنانات، فغضبت للغاية، وبما أنه كان يرتدي ساعة في يده جزء منها لونه أسود، فكانت دائمًا تقول له: هي ساعتك السودة كام يا إسماعيل؟”، في إشارة إلى أنها غاضبة منه.

كانت فوزية هي الزوجة الثالثة والأخيرة في حياة إسماعيل ياسين وهي التي أنجب منها ابنه الوحيد المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين.