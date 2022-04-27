شاهد .. عمرو يوسف يفضح رامز جلال ويقوده إلى الفشل لأول مرة في ’’رامز موفي ستار‘‘.. لن تصدق ما فعله وصدم كل المشاهدين !

انت الان تتابع خبر عمرو يوسف يفضح رامز جلال ويقوده إلى الفشل لأول مرة في ’’رامز موفي ستار‘‘.. لن تصدق ما فعله وصدم كل المشاهدين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنان عمرو يوسف حل يوم أمس ضيفا مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الشهير رامز موفي ستار الذي يقوم بتصويرة في مدينة الرياض بمشاركة النجم العالمي فان دام.

وأستطاع عمرو يوسف أن يقود رامز جلال الى الفشل لأول مرة منذ بدء البرنامج، حيثُ فاجئه، برد فعل غير متوقع خلال مواجهته أصعب مراحل برنامج المقالب "رامز موفي ستار" المذاع عبر قناة MBC مصر.

وتعامل عمرو يوسف بهدوء أعصاب شديد مع الموقف عندما توقفت عربة البرنامج على حافة الجسر المعلق فوق البحيرة، ولم تنجح جميع محاولات الفنان رامز جلال للضغط على أعصابه سواء باستخدام الثعبان، أو بعد ظهور التمساح في البحيرة، وكل ما قام به أنه حاول إبعاد الثعبان عنه ولم يصدر عنه رد فعل آخر كالصراخ أو الاستغاثة.

عمرو يوسف استمر في حالة الثبات منذ اللحظة الأولى لتصوير مشاهده في البرنامج وخلال الفقرة الأخيرة من "رامز موفي ستار" عاني من لحظات قلق عند وصول السيارة إلى حافة البحيرة لكنه أكد لفريق عمل البرنامج أنه بخير.

وحاول رامز جلال استفزازه بأكثر من طريقة لكن نجح عمرو في استمرار حالة الثبات حتى يكشف في النهاية رامز جلال عن هويته وسط ضحكات من الفنان المصري الذي عبر عن إعجابه بفكرة البرنامج، برنامج "رامز موفي ستار.

وسخر رامز من عمرو يوسف في بداية الحلقة قائلاً: "لو مستنين عمرو دياب مش هيتأخر كده".

وأضاف: "نجم الحظ العاثر، العكوسات مبهدلاه ومعمول له عمل على ضهر سمكة تايهة في بحيرة البردويل، حامل لواء الدقن البولند، دي دقن مراكبي".

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي جون كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة أحد مشاهير الرياضة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير.

يتعرض الضيوف بعد ذلك لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات النارية والسيارات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.