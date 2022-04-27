شاهد .. سألوا حسن يوسف من الفنان الذي يختاره لتقديم سيرته الذاتية؟.. فأختار واحداً على الفور.. لن تتخيل من يكون ؟

انت الان تتابع خبر سألوا حسن يوسف من الفنان الذي يختاره لتقديم سيرته الذاتية؟.. فأختار واحداً على الفور.. لن تتخيل من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان حسن يوسف، في وقت سابق، ضيفاً مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج كلام الناس المذاع على شاشة قناة MBC مصر الفضائية.

ورد الفنان حسن يوسف، على سؤال الإعلامية ياسمين عز عن الفنان الذي يختاره لتقديم سيرته الذاتية؟.



وقال حسن يوسف "ارشح لدوري تامر حسني ووالده صديقي كان مطرب وابنه تامر عنده خفة الظل وممكن يبرزها وانا شفتله فيلم عمر وسلمى وكان لذيذ وهو مجتهد وعمل نفسه من الصفر وكافح لغاية لما بقى ممثل ومطرب وملحن وهو بيعمل أعمال خيرية كتير".

وعن فيلمه الوثائقي مع زوجته شمس البارودي قال "عمر ابني قالي أن خسارة قصة حياتكم متتعملش فيلم وثائقي، وهيتعمل في حدود البيت والأسرة وهي وافقت على الفيلم دة لأنه مش تمثيل"

كان حسن يوسف قد حكى موقفا محرجا تعرض له مع سعاد حسني حيث قابلها ولم يتعرف عليها بسبب تغيير مظهرها

قال حسن يوسف "كنت رايح انجلترا لابني ودخلنا الفندق ولقيت واحدة بتقولي ازيك يا حسن، أنت مش عارفني قلتلها هو في معرفة قديمة قالتلي أنا سعاد حسني، أنا وقفت مكاني وقلتلها أن السبب الصيام والسفر"

وتابع "قلتلها استني نفطر سوا طلعت الغرفة ونزلت ملقتهاش، هي نزيلة في الفندق واعتقدت اني اكيد هقابلها تاني"