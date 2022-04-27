شاهد .. لصوص يحطمون جهاز صراف آلي بجرافة.. وعند استخراج خزنة الأموال كانت المفاجأة الغير متوقعة ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر لصوص يحطمون جهاز صراف آلي بجرافة.. وعند استخراج خزنة الأموال كانت المفاجأة الغير متوقعة ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

أظهر مقطع فيديو، سرقة جهاز صرافي آلي من إحدى المصارف الواقعة في الهند.

ورصد الفيديو، جرافة تستخدم في عمليات البناء والهدم، حيث استعان بها أحد اللصوص لتحطيم آلة صراف، واستخراج الخزنة التي تحتوي على الأموال بداخلها، والفرار بها، وفق صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

وتبين أن عملية السرقة لم يكتب لها النجاح حيث علقت الجرافة في حفرة عميقة أثناء محاولتهم الهرب من قوات الشرطة، مما أجبرهم على الفرار وترك الخزنة في مكانها.