شاهد .. مطلقة سعودية تمنع أب من الجلوس مع أطفاله بصوت عالي في مكان عام.. وردة فعل المارة غير متوقعة على الإطلاق ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مطلقة سعودية تمنع أب من الجلوس مع أطفاله بصوت عالي في مكان عام.. وردة فعل المارة غير متوقعة على الإطلاق ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

وثقت حلقة اليوم من برنامج الصدمة 4 المذاع على قناة MBC، ردة فعل المواطنين ‏تجاه أم تنفعل على طليقها وأطفالها وترفض جلوسه معهم.

وبدأ المشهد التمثيلي، بانفعال الأم على أطفالها أثناء جلوسهم مع والدهم وأخذ الهدايا منه، قائلة: "وأنا وش مقصرة عليكم عشان تصغروني قدام أبوكم"، ليرد طليقها: "أنا جاي أشوف الأولاد، حرام عليكي لا تمنعيني إني أشوفهم".



وكان عدد من المواطنين يتابعون الموقف بعناية، وتدخلوا في محاولة لمنع السيدة من إهانة طليقها وضرب الأطفال الذين كانوا يبكون بشدة.



وقال أحد المواطنين موجها حديثه للأم: "على الاقل احترمي المكان العام"، وتابعت آخرى: "إيش في اهدي شوي، حرام الأطفال".



وانفعلت سيدة قائلة: "أنتي كيف عطوكي الحضانة، أنت أم؟ أنا ما راح أسكت ولو بلغت عنك حقوق الطفل أنتي روحتي فيها، ما راح تفلتين".



وفي نهاية الحلقة فاجأ فريق عمل البرنامج المواطنين بأن ما حدث كان مشهد تمثيلي.