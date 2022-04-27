شاهد .. سألوا النجمة نادية الجندي ليه محمود سعد بيكهرهك وينتقدك على طول.. فكشفت أخيراً عن السر المخفي لسنوات !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة نادية الجندي ليه محمود سعد بيكهرهك وينتقدك على طول.. فكشفت أخيراً عن السر المخفي لسنوات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة نادية الجندي في برنامج مراحل مع الإعلامي علي العلياني، عن عدة محطات فنية لها، وذكرت عدة مواقف لها حول تعرضها للانتقادات الشديدة.

وقالت إن الإعلامي محمود سعد هو أكثر النقاد الذين هاجموها وانتقدوها طوال مسيرتها، وأضافت إنه يكرهها بدون أسباب ودائماً ما ينتقد أعمالها ويصف جميع أفلامها بالمتشابهة.

وأضافت إنها تجده ينتقد عدة أفلام لها تحقق نجاح جماهيري ونقدي، حتى أنها انسحبت من احد البرامج بسبب عرض فيديو له وهو ينتقدها، رغم أنها طلبت من فريق البرنامج عدم استضافته لأنه يهاجمها باستمرار.

وقالت الفنانة نادية الجندي إنها لم تستفد فنياً من زواجها من الفنان الراحل عماد حمدي، بل تسبب زواجهما في تعطيل مسيرتها الفنية، لأنه كان يرفض عملها في الفن ولا يحب ظهورها.

وأستكملت انا كانت في بداية مسيرتها ولديها رغبة قوية في العمل بالفن والانطلاق في مسيرتها، مشيرة إلى أنها تعلمت منه أيضاً الكثير ومنها الإلتزام الشديد وكذلك انجابها لابنها منه، وقالت نادية الجندي إنها تحن لزوجها السابق محمد مختار أكثر من عماد حمدي.