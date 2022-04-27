شاهد .. لن تستطيع تخيل السبب الغريب وراء طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد ! الفنانة كشفت المستور وبكل جرأة !

انت الان تتابع خبر لن تستطيع تخيل السبب الغريب وراء طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد ! الفنانة كشفت المستور وبكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

قصة انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب كشفتها الأخيرة بنفسها في عدة تصريحات صحفية أطلقتها ودون خجل.

الفنانة المصرية أشارت إلى أن قرارها طلب الطلاق من زوجها أحمد سعد شعر بالضيق من نجاحها في الفترة الأخيرة، والتكريم الذي حصلت عليه من جهات عدة، وأنها كان من المفترض أن تستعد للسفر إلى عدة دول عربية من أجل الاحتفال بنجاح أغنيتها "بتستقوى"، إلا أن المفاجأة أنه رفض قائلاً لها: "وريني هتسافري إزاي، وريني هتطلعي الطيارة إزاي"، بحسب تصريحها للمصري اليوم.

وأضافت سمية الخشاب تصريحاتها بشأن زوجها أحمد سعد، واصفه إياه بأنه شخصاً متهوراً في قراراته وأنها حاولت نصحه أكثر من مرة، خاصة وأنها اعترضت على ما يقدمه مؤخراً بخلاف نظرته في العديد من الأمور في الحياة.

وتابعت سمية الخشاب حديثها عن أحمد سعد بأنه شخص أناني ولديه حب تملك، وأنها انتظرت كثيراً حتى يصلح من نفسه، فهو يعتبر المرأة عبارة عن "جارية"، إلى جانب رفضه عملها وعلاقتها القوية بوالدتها، لدرجة وصلت لحد الغيرة منها، مشيرة إلى أنه كان يرغب في أن يفصلها عن العالم تماماً.