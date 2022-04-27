شاهد .. وصايا النجوم الغريبة.. فنان أوصى بدفنه على فراش من الحنة وأخرى طلبت الرقص في جنازتها.. !! (تفاصيل غير متوقعة ستصدمك)

انت الان تتابع خبر وصايا النجوم الغريبة.. فنان أوصى بدفنه على فراش من الحنة وأخرى طلبت الرقص في جنازتها.. !! (تفاصيل غير متوقعة ستصدمك) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

الكثير من الفنانين تركوا قبل رحيلهم وصايا إما مكتوبة في مذكراتهم وإما أملوها للمقربين منهم ويكون تنفيذ الوصية على عاتق الورثة أو الدولة في حال عدم وجودهم.

نرصد في التقرير التالي أهم الوصايا التي تركها النجوم قبل رحيلهم ومن بينهم .

لفنانة هياتم أوصت احد أقاربها أن يتم دفنها في هدوء تام دون صخب إعلامي أو ما شابه ذلك" وهو ما تحقق لها بالفعل .

في أخر لقاء تليفزيوني أعلن خالد صالح عن وصيته قائلا "اللي جاي مرهون بقدرات الشباب علي التغيير، ولازم نبذل جهد، احنا بنعيش لحظة فارقة، وياريت تأخذو الخبرة المحمودة من الكبار، وماتنفلتوش في الحرية، وأنا بعيب عليكم انكم ماخدتوش شوية حكمة، ومفيش بلد هتمشي من غير حكمائها ". وهو ما اعتبره البعض وصيته الاخيرة خصوصا ان تصريحاته سبقت رحيله بايام.

الفنان رشدي أباظة طلب من خبير الاكسسوار دونغل أن يدفن على فراش من الحنة وهي الوصية التي اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء الفنانة صباح كشفت احدي أقارب الشحرورة عن الوصية التي تركتها والتي قالت من خلالها "الصبوحة بتوعدكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا علي، وهيدي وصيتي إليكن، قالتلي قوليلن يحطوا دبكة ويرقصوا، بدي إياه يوم فرح مش يوم حزن، بدي ياهن دائما فرحانين بوجودي وبرحيلي مثل ما كنت دايما فرحن". وبالفعل تحولت جنازتها الى فرح بناء على رغبتها.

الفنانة سوزان تميم كانت وصيتها مفاجئة للكل كما كانت وفاتها مفاجئة للكل أيضا، حيث أوصت سوزان نجم الدين قبل مقتلها بعدم توريث والدها وقالت "بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أوصي بأن تحول ملكية كل ما أمتلك من مال أو عقار أو جواهر أو أي شيء بل كل ما أملكه، إلى والدتي وأخي، ولا أحد سواهما، وأوصيكم بأن تزكّوا وتحسنوا وتطعموا وتكفلوا الأيتام والمساكين وتتبعوا سراط -كما وردت في النص- الله المستقيم، وتسامحوني إن أسأت إليكم وتدعوا لي بالرحمة، وأن تعتمروا لي وتحجوا عني إذا تيسر لكم، وأن تكرموني في وفاتي".

قبل رحيل الفنانة تحية كاريوكا بفترة ليست بالقصيرة وجدت أحد الفتيات رضيعة أمام المساجد وقررت أن تقوم بتربيتها في منزلها وأطلقت عليه أسم عطية الله ، وكانت وصيتها للفنانة فيفي عبده قبل وفاتها ان تراعي هذه الفتاة وتعاملها بشكل جيد وهذا ما قامت به فيفي عبدة