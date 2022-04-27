شاهد .. لن تصدق كم تقاضت نبيلة عبيد مقابل ظهورها مع رامز جلال.. ثروة طائلة لن تستطيع عدها !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضت نبيلة عبيد مقابل ظهورها مع رامز جلال.. ثروة طائلة لن تستطيع عدها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

تبقى أجور المشاهير المشاركين في برامج مقالب الفنان رامز جلال في كل عام الشغل الشاغل للجمهور، وسط حالة من التكتم التي ترفض إدارة برامج رامز الحديث عنها إضافة إلى الفنانين المشاركين فيها.

وكشفت تقارير صحفية عن الأجر الذي حصلت عليه الفنانة نبيلة عبيد في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمه رامز جلال خلال شهر رمضان 2020.

وأوضحت أن عبيد حصلت على مبلغ (20 ألف دولار)، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "رامز مجنون رسمي".

ويعرض لرامز جلال في هذا الموسم الرمضاني برنامج "رامز موفي ستار" عبر شبكة قنوات MBC مصر.

برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.