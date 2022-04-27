شاهد .. خدعت الكل.. أيقونة الجمال ’’فاتن حمامة‘‘ كانت تلبس باروكة طوال الوقت.. صورة لها بدونها ستصدمك ولن تصدقها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر خدعت الكل.. أيقونة الجمال ’’فاتن حمامة‘‘ كانت تلبس باروكة طوال الوقت.. صورة لها بدونها ستصدمك ولن تصدقها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

مهما كانت درجة جمال الإنسان فإنه لا يوجد شخص كامل الأوصاف ولابد أن هناك بعض العيوب التى يحملها، ليكون دائمًا جمال الروح والجوهر هو الغالب والأكثر كمالاً من جمال المظهر.

ومهما كانت درجة جمال نجوم الفن الذين نراهم من وراء الشاشات وننبهر بجمالهم فإن هؤلاء النجوم يعانون من بعض العيوب التى يحاولون إخفاءها أمام الكاميرا حتى لا تظهر للجمهور.

وكان نجوم الزمن الجميل الذين تعجبنا طلتهم دائمًا أو نرى فيهم الجمال المثالى يعانون من بعض العيوب التى تخفيها الكاميرا، ويحاولون بكل الطرق ألا تظهر للجمهور.

فعلى الرغم من أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت من أكثر الوجوه الجميلة على الشاشة فى كل مراحل حياتها، إلا أنها كانت تعانى من سقوط الشعر بشكل كبير بسبب مكواة الشعر، ولهذا كانت من أوائل الفنانات اللاتى استخدمن باروكات الشعر قبل انتشارها ، وذلك بعد أن فشلت كل محاولاتها لعلاج سقوط الشعر ومساعدته على النمو، لذلك لجأت لاستخدام الباروكات حتى تتجنب استخدام مكواة الشعر بشكل مستمر ولا تجهد شعرها بصورة كبيرة.

وبدأت فاتن حمامة مشوارها الفنى فى سن الطفولة بعد فوزها فى مسابقة لاختيار ملكة جمال الأطفال لتشارك بعد هذا الفوز فى فيلم يوم سعيد، وبعده شاركت فى فيلم رصاصة فى القلب أمام موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب واستمر عطائها ومشوارها الفنى حتى رحيلها.