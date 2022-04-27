شاهد .. أتتذكرون طفل ذا فويس كيدز "غدي بشارة" الذي أذهل نانسي عجرم ؟؟ .. هكذا أصبح اليوم وخطف قلوب الفتيات ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون طفل ذا فويس كيدز "غدي بشارة" الذي أذهل نانسي عجرم ؟؟ .. هكذا أصبح اليوم وخطف قلوب الفتيات ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

لفت الطفل الطفل اللبناني ​غدي بشارة الأنظار بشكله الجميل ورشاقته الرائعة التي جذبت أنظار الجميع، وقد تغير كثيراً، وأصبح شاباً يافعاً في قمة الوسامة.

وفاجأ طفل برنامج The Voice Kids، اللبناني غدي بشارة، جمهوره، ونشر صورًا حديثة ظهر فيها بعدما تقدم في العمر ودخل إلى مرحلة الشباب واللافت في الأمر أنه بدا بملامح لم تتتغير كثيرًا منذ ظهوره الأول رغم تقدمه في العمر.

غدي بشارة هو مشترك لبناني في برنامج ذا فويس كيدز من فريق نانسي عجرم قام بغناء أغنية باللغة الإنجليزية للمطرب “إيد شيران” أمام أعضاء لجنة التحكيم، لأول مرة على مسرح ذا فويس خلال مرحلة الصوت وبس.

هذا وكان الفنان اللبناني ومشترك The Voice Kids سابقًا ​غدي بشارة​ البالغ من العمر حاليًا 16 عاماً قد أصدر أغنيته الخاصة التي تحمل عنوان “​حدا عادي​” وذلك عبر الاسواق والمنصّات الرقمية.

وأيضاً قام غدي بنشر مقطعًا من أغنيته الأولى عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاقي الأغنية إعجاب محبي غدي في الساعات الأولى من موعد طرحها.

يُذكر أن الموسم الأول من ذا فويس كيدز عرض عام 2016، وتكونت لجنة تحكيمه من الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وفاز باللقب الطفلة اللبنانية “لين الحايك” من فريق القيصر.