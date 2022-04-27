شاهد .. أصالة تحسم أمر طلاقها من فائق حسن بمنشور على الانستجرام.. لن تصدقوا ما قالته وصدم كل محبيها !!

انت الان تتابع خبر أصالة تحسم أمر طلاقها من فائق حسن بمنشور على الانستجرام.. لن تصدقوا ما قالته وصدم كل محبيها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

حسمت الفنانة أصالة الجدل حول انفصالها عن زوجها فائق حسن بعد أن انتشرت شائعات تفيد بانفصالهما مؤخراً. وعبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، نشرت أصالة صورة رومانسية تجمعها بزوجها وعلقت عليها "الحمدالله نحنا مع بعض ولبعض" ومؤخرا، احتفلت أصالة بزفاف ابنتها شام على رجل الأعمال أحمد هلال. وأقيم حفل الزفاف الجمعة 25 مارس الماضي، في فندق مينا هاوس، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضوره مثل إليسا وتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل وعمرو يوسف ومنى زكي ورامي صبري ورضوى الشربيني وجيسيكا عازار وليلى وملك أحمد زاهر ودرة وزوجها وجومان مراد وزوجها وجمال سليمان وغيرهم.

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