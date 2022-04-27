شاهد .. سألوا مصطفى شعبان عن سبب عزوبيته وعدم زواجه رغم عمره الـ 51 فأجاب بجرأة صادمة وكشف كل شيء للعلن !!

انت الان تتابع خبر سألوا مصطفى شعبان عن سبب عزوبيته وعدم زواجه رغم عمره الـ 51 فأجاب بجرأة صادمة وكشف كل شيء للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان مصطفى شعبان ودون خجل عن أسباب عدم زواجه أو ارتباطه حتى الآن رغم شهرته وثراه.

جاء ذلك بعد أن حلّ الفنان مصطفى شعبان ضيفاً على برنامج "حبر سري"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"

وقال الفنان المصري ردّاً على سؤال بهذا الخصوص: "أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، وكل حاجة لها جوانب حلوة وجوانب وحشة، والسينغل له جوانب إيجابية وجوانب ناقصة ولكن أنا مش شاغل بالي ومش بدوّر على حاجة".

وفي اللقاء كشف الفنان أنه ارتبط بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما، مضيفاً: "خطبت مرة زمان في 2006 ولكن لم يحدث بيننا تفاهم، وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمّل...". وتابع: "اقرأ شائعات ارتباطي باستمرار ومعظمها من الزميلات اللي بدخل معهن في أعمال، ومبقتش تشغلني الأخبار دي وأنا قبلت من البداية أكون شخصية عاملة وطبيعي الجمهور هيبقى أقسام وأنواع عليا".