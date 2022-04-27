شاهد .. لن تتخيل كم تبلغ ثروة الفنانة نسرين طافش.. مبلغ فلكي وضخم يفوق المعقول !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

حصدت نسرين طافش وهي من نجوم الجيل الجديد ثروة ومبالغ طائلة في فترة زمنية قليلة وذلك بسبب مشاركاتها الكثيرة في الأعمال الدرامية والمسلسلات الرمضانية. وبحسب مراكز رصد لثروات الفنانيين تقدر ثروة نسرين طافش بحوالي 650 مليون دولار أميركي وذلك بعد فحص ممتلكات نسرين العقارية ومجوهراتها وقيمة تعاقداتها الفنية والإعلانية. نسرين طافش إسم لمع في عالم الفن سواء في التمثيل أو الغناء حققت نجاحات كبيرة، تخرجت من المعهد العالي للفنون وتعلمت على يد أبرز النجوم الّذين أشادوا بموهبتها.

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