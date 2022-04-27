شاهد .. سألوا منه شلبي عن سبب فسخ خطوبتها من خالد يوسف فإحمرت خدودها.. وكشفت عن السر الصادم والمخفي !!

انت الان تتابع خبر سألوا منه شلبي عن سبب فسخ خطوبتها من خالد يوسف فإحمرت خدودها.. وكشفت عن السر الصادم والمخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

سبق للفنانة منة شلبي دخول تجربة خطوبة مع المخرج خالد يوسف، لكنها لم تكتمل بالزواج، ومن بعدها عاشت منة حياة الفتاة العازبة على الرغم من ملاحقة.

وعن هذه التجربة كانت الفنانة قد تعرضت لسؤال محرج في إحدى مقابلاتها مع إسعاد يونس عن هذه الخطوبة فإحمرت خدودها واكتفت بعدم الخوض في تفاصيل هذه التجربة.

هذا وتحدثت الوسط الفني عن كون فسخ الخطوبة جاء نتيجة ما سمته العلاقات المتشعبة للمخرج المصري الشهير وهو امر لم تؤكده الفنانة أو المخرج بطبيعة الحال.

هذا وردّاً على أسئلة متواترة كانت الفنانة المصرية منة شلبي قد أطلت في أكثر من لقاء لتفسر سر عدم زواجها حتى الآن بكل جرأة ودون خجل مؤكدةً إنها ترفض نظرة المجتمع للزواج على أنه تحصيل حاصل، وأنه يجب على الفتاة أن تتزوج لتنجب.

وقالت شلبي في أكثر من مقابلة متلفزة : إنه دائما ما نسمع في مجتمعاتنا العربية بضرورة اللحاق بقطار الزواج والإنجاب قبل فوات الأوان، ولكن الأمر ليس مرتبطا بعمر محدد، وأن طفلي ليس مجرد لعبة، وأن من سأستكمل معه حياتي إنسان في النهاية وليس كلب أليف".