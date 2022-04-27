شاهد .. بعد إعجابه الشديد بها.. نجم الأكشن فان دام يصدم الجميع ويتقدم لخطبة فنانة شهيرة ويترك رامز في ذهول.. والمفاجأة في هويتها !!

انت الان تتابع خبر بعد إعجابه الشديد بها.. نجم الأكشن فان دام يصدم الجميع ويتقدم لخطبة فنانة شهيرة ويترك رامز في ذهول.. والمفاجأة في هويتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

وقعت الفنانة تارا عماد ضحية لمقلب الحلقة الثامنة عشر من برنامج المقالب رامز موفي ستار المذاع عبر قناة MBC مصر، وشهد لقاؤها بنجم أفلام الأكشن جون كلود فان دام موقفا طريفا.

فأثناء حوار تارا وفان دام لاحظ مقدم البرنامج رامز جلال أنه يرتجل ويخرج عن النص المكتوب، وذلك عندما حكى لها عن زياراته المتعددة لمصر وتجربته الرائعة في دخول الهرم ليلا، كما أبدى فان دام إعجابه بجمالها وجمال يديها تحديدا.

وواصل فان دام حديثه قائلا : "أتمنى أن تعجبك الأزهار، لو كان الأمر يعود لي كنت سأختار الأزهار الصفراء وليس البيضاء"، وانصدم رامز من حديث فان دام حيث علق مخاطبا فريق عمل البرنامج "شايف الولد والبنت بيعاكسوا بعض، خرجي فان دام قبل ما يطلع الدبلة من جيبه"، " أنت جاي تتقدملها وتخطبها".

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي جون كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة أحد مشاهير الرياضة يتم استدراجه للمشاركة