عاجل: بشرى سارة من الحكومة اليمنية الشرعية حول الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.. تفاصيل

انت الان تتابع خبر عاجل: بشرى سارة من الحكومة اليمنية الشرعية حول الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.. والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إنه وتأكيدا لحرص الحكومة على تجاوز العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي امام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية تنفيذا لبنود اعلان الهدنة، وحرصا على التخفيف من معاناة المواطنين، قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية.

وأضاف: 1--استعداد الحكومة لإنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الامم المتحدة، على أن يبدا التشغيل خلال10أيام من الاتفاق.

2-استعداد الحكومة لإصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق غير محررة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث خلال5أيام من ارسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط.

وتابع: 3-تخصيص كباين في مركز الاصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل اصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

4- ارسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة