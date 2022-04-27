شاهد .. مين أجمل انتي والا شمس البارودي ؟؟ نادية الجندي تخرج عن صمتها وتجيب وبكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر مين أجمل انتي والا شمس البارودي ؟؟ نادية الجندي تخرج عن صمتها وتجيب وبكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

أكدت الفنانة نادية الجندي، أنها لا تحب إجراء عمليات التجميل لتغيير ملامحها.

وأوضحت نادية الجندي، خلال حوارها مع الإعلامي علي العلياني ببرنامج "مراحل"، أنها تفضل التعديلات الطبيعية، قائلة: "الناس حافظة ملامحي، في ناس أشوفهم أقول مين دي، واحدة تانية".

وأضافت نادية الجندي،: "أنا أحب أبقى نادية الجندي، بس نادية الجندي جميلة، ملامح نادية الجندي اللي ناس عرفوها".

ونفت نادية الجندي إجراء أي عمليات للتجميل مؤكدة أنها تكتفي فقط بالرتوش البسيطة مثل الفيلر والبوتوكس وكريمات نضارة البشرة، موضحة: "لكن مش هعمل جراحة، أو أغير مناخيري وأنفخ شفايفي".

كما أكدت ضاحكة أنها الأجمل ردا على سؤال حول من تراها الأجمل بينها هي ومريم فخر الدين وزبيدة ثروت وشمس البارودي.

يذكر أن أخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي اشتركت في بطولته مع نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، وهو من تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، محمد فتحي عبد المقصود، إنتاج صادق الصباح وإخراج وائل إحسان.