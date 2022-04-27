شاهد .. سبحان مغير الأحوال.. في هذه الغرفة كانت تعيش فيها جورجينا قبل معرفتها برونالدو.. ستصاب بالصدمة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر سبحان مغير الأحوال.. في هذه الغرفة كانت تعيش فيها جورجينا قبل معرفتها برونالدو.. ستصاب بالصدمة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت العارضة ​جورجينا​ رودريغيز أنها كانت تعيش في غرفة تخزين مقابل رسم إجار 250 جنيهًا إسترلينيًا قبل مصادفتها نجم ​مانشستر يونايتد​ البرتغالي وشريكها الحالي كريستيانو ​رونالدو​.

وقالت جورجينا: "كان وصولي إلى مدريد مروعًا. كنت أبحث عن الكثير من الشقق الرخيصة، التي كانت تكلفتها حوالي 250 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر، وانتهى بي الأمر في شقة كانت عبارة عن غرفة تخزين كان الجو قارس البرودة في الشتاء وحارا جدا في الصيف. تغيرت حياتي في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو رونالدو".

وكان رونالدو قد ارتبط بعلاقة عاطفية بصديقته وزوجته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز عام 2016، بعد انفصاله عن حبيبته السابقة الروسية إيرينا تشايك عام 2015 ،ولا تزال جورجينا رودريغيز حبيبته وشريكة حياته لليوم،وهي إبنة لأم إسبانية وأب أرجنتيني،وتقيم معه في تورين بإيطاليا.

وتوطدت العلاقة بينهما بعد أن أنجبا ابنتهما آلانا مارتينا في 12 نوفمبر 2017، مع العلم أن لرونالدو توأمين هما تياغو وإيفا، عن طريق أم حاضنة، بالإضافة إلى كريستيانو جونيور، و تحضر جورجينا مباريات النجم البرتغالي لتتابع أهداف رونالدو المتميزة في كل النوادي التي لعب فيها، كما تواجدت وسط الحضور برفقة أمه وشقيقاته وابنه في كل حفلات الفيفا .