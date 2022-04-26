شاهد .. تعرف الفنانة المصرية و ملكة جمال السينما التي تزوجت ’’ابنها‘‘ الوحيد بالخطأ وحينما علم أنها أمه انتحر.. و الصدمة الكبرى في قرابتها من نيللي كريم !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر تعرف الفنانة المصرية و ملكة جمال السينما التي تزوجت ’’ابنها‘‘ الوحيد بالخطأ وحينما علم أنها أمه انتحر.. و الصدمة الكبرى في قرابتها من نيللي كريم !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

بدأت حياتها بمأساة وختمتها بمأساة فلم تكن حياة الفنانة أميرة أمير حياة سعيدة بل كانت اغرب قصة حياة في الوسط الفني المليء بالأحداث الغريبة.

إسمها الحقيقي سعدية ابو العلا عبد الرحمن من مواليد عام 1920.

دخل والدها السجن بتهمة القتل

كان والدها يعمل جزارا وفي يوم من الأيام جاءه مفتش الصحه وإكتشف أنه يخالف التسعيرة وقرر أن حيرر له محضررا فحدثت بينهم مشاجرة قام على إثرها والدها بقتل مفتش الصحة ويدخل السجن.

إضطرت الى أن تعمل لكي تقوم بإعالة أسرتها وبالفعل عملت خياطة وهي في سن 16 عاما وفي ذلك الحين تقدم اليها عمدة قريتها الذي يكبرها في السن لكي يتزوجها وبسبب الظروف وحاجتها الى المال لإعالة أسرتها وافقت على الزواج وكانت شديدة الجمال وأنجبت من زوجها إبنها خالد .

هروبها ودخولها الفن

بسبب إدمان زوجها للخمور قررت أن تترك القرية وترحل الى القاهرة وتترك زوجها وإبنها وبعد هروبها إنتحر زوجها وقامت أختها بتربية إبنها خالد وبعد أن وصلت القاهرة قامت بالبحث عن عمل لتجد إعلان في الصحف يطلب وجوه جديدة للمشاركة في فيلم بعنوان ( إبنتي ) وبالفعل ذهبت ونظرا لجمالها الشديد تم إختيارها للدور.

وكانت تقوم بدور أمها في الفيلم الفنانة ( عزيزة أمير ) والتي أختارتها لها إسمها الفني أميرة أمير وظن الصحفيون وقتها أنها إبنتها بالفعل وإستغلت أميرة هذا الأمر وبدأت في التعامل على إنها إبنتها حتى شعرت عزيزة أميرة بأن الأمر خرج عن السيطرة فخرجت في كل الصحف لتنفي هذا الأمر .

5 زيجات في حياتها

تزوجت أميرة أمير 5 مرات وكانت الأولى وهي في سن 16 عام من عمدة قرية بالشرقية وأنجبت منه إبنها خالد وتزوجت كذلك من المطرب الأردني ( غرام شيمة ) وأنجبت منه إبنتها ( عصامة ) وتزوجت من المخرج كمال سليم الذي أخرج لها فيلم ( قصة غرام ) وبعد وفاته تزوجت من المخرج محمد عبد الجواد وأنتهى الزواج بالإنفصال وسافرت الى أمريكا لتتزوج من شخص أرمني الجنسية أصوله مصرية ويستمر الزواج ثلاث سنوات وينتهي بالإنفصال لتعود الى مصر بعد ذلك وتتزوج من ظابط جيش مصري وأنجبت منه ولدين ( أمين وبهاء ) .

زواج إبنها من نيللي كريم

إبنها بهاء هو طليق الفنانة نيللي كريم ووالد إبنيها كريم ويوسف وقد إنفصلا عام 99 .

زواج أميرة أمير من إبنها

من أغرب القصص التي من الممكن أن نسمعها هي زواج أم من إبنها وهذا ما حدث مع أميرة أمير بالخطأ حيث هاجرت أميرة الى أمريكا وهناك عملت كراقصة وتعرفت على شاب يهـ ودي وحدث بينها قصة حب وكان قصة الحب هذه محل سخط ورفض السفارة المصرية والجمهور المصري ولكنها لم تهتم بهذا الهجوم وفور أن عرض عليها الزواج تزوجته.

وبعد الزواج بدأت في التعرف عليه بشكل اقرب ولاحظت أنه يتكلم اللغه العربية أحيانا فسألته عن السبب وعن عائلته ليخبرها أنه مصري الأصل وغير ديانته وهاجر الى إسرائيل حتى يتمكن من الزواج من فتاة يهـ ودية أحبها وحصل على الجنسية الإسرائيلية وتنازل عن المصرية وهاجر الى أمريكا.

وهنا سألته أميرة عن حياته في مصر فأخبرها أنه من مواليد محافظة الشرقية ولاحظت أميرة أنه من نفس المكان الذي كانت تعيش فيه وأخبرها بإسم والده وأنه تزوج من فتاه شديدة الجمال وأصغر منه في السن ولكنها توفيت وقامت خالته بتربيته وهنا سألته أميرة : هل إسمك الحقيقي خالد ؟ فأخبرها بنعم ..ففقدت أميرة الوعي وتدخل في غيبوبة وعندما افاقت أخبرته بأنها أمه فقام خالد بالإتصال بعمته التي أخبرته بكل الحقيقة وأن والدته لم تتوفى وأنها فنانة مشهورة وعلى الفور قام خالد بإلقاء نفسه أمام إحدى السيارات المسرعه لينهي حياته وفي نفس الوقت توفت أميرة أمير لتنهي حياتها بمأساة كما بدأت بمأساة.