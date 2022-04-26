شاهد .. سألوا النجمة المصرية ’’منه شلبي‘‘ عن سبب عنوستها الطويلة ورفضها للزواج فأجابت بجرأة صادمة !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة المصرية ’’منه شلبي‘‘ عن سبب عنوستها الطويلة ورفضها للزواج فأجابت بجرأة صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/27 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة منه شلبي ولدت في الجيزة لعائلة فنية حيث أن والدتها هي الممثلة زيزي مصطفى، ووالدها هو رجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها هي الإعلامية بوسي شلبي.

بدأت مسيرتها في التمثيل عام 2000 عندما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدّمتها من خلال مسلسل سلمى يا سلامة، وكانت قبلها تظهر في البرامج التلفزيونية والفوازير للأطفال.

هذا وردّاً على أسئلة متواترة كانت الفنانة المصرية منة شلبي قد أطلت في أكثر من لقاء لتفسر سر عدم زواجها حتى الآن بكل جرأة ودون خجل مؤكدةً إنها ترفض نظرة المجتمع للزواج على أنه تحصيل حاصل، وأنه يجب على الفتاة أن تتزوج لتنجب.

وقالت شلبي في أكثر من مقابلة متلفزة : إنه دائما ما نسمع في مجتمعاتنا العربية بضرورة اللحاق بقطار الزواج والإنجاب قبل فوات الأوان، ولكن الأمر ليس مرتبطا بعمر محدد، وأن طفلي ليس مجرد لعبة، وأن من سأستكمل معه حياتي إنسان في النهاية وليس كلب أليف".