شاهد .. قبلة بطل مسلسل ’’الاختيار 3‘‘ لمنى الشاذلي تُشعل الأنترنت .. و ردة فعل الأخيرة صدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر قبلة بطل مسلسل ’’الاختيار 3‘‘ لمنى الشاذلي تُشعل الأنترنت .. و ردة فعل الأخيرة صدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/26 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أرعب الفنان المصري ​خالد الصاوي​، ا​لإعلامية المصرية ​منى الشاذلي​، بتصرفه المفاجئ، خلال حلوله ضيفاً في وقت سابق على برنامجها معكم منى الشاذلي​.

وتعرضت الإعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي، لموقف محرج أمام الجمهور أثناء استضافتها للفنان خالد الصاوي في برنامجها للحديث عن دوره في مسلسل "اللي ملوش كبير" الذي عرض في رمضان قبل الماضي.

وقبّل الفنان خالد الصاوي يد الإعلامية منى الشاذلي على الهواء بعدما تعرضت الإعلامية لـ «خضة» عندما تلا الفنان خالد الصاوي جملة من أحد مشاهد مسلسل «اللي مالوش كبير»، ليقوم على الفور ويقبل يدها وسط تصفيق الجمهور، وردت عليه «الشاذلي» وهي تضحك بسبب الموقف «أنت مجنون» مع تحريك يديها حول رأسها.

وقال «الصاوي»، إن صديقات زوجته يسألونها إذا كنت أفعل معها في الحقيقة ما فعلته في دوري بمسلسل «اللي مالوش كبير» الذي كان عنيفا، لافتا إلى أن العنف في التمثيل يتطلب مهارة من الشخص ومن التصوير والإخراج، مؤكدا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تمتلك موهبة قوية، وكذلك الفنان كريم عبدالعزيز متابعا: «يعني أنا أمثل أدوار تقوم مراتي عليا».